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Çocuklar 'Sultan Dedem' ile masal keyfi yaşıyor

Sultangazi Belediyesi, sosyal medya ve YouTube kanalı üzerinden birbirinden renkli etkinlikleri Ramazan boyunca vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

27.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:06
Çocuklar 'Sultan Dedem' ile masal keyfi yaşıyor
Sultangazi Belediyesi, sosyal medya ve YouTube kanalı üzerinden birbirinden renkli etkinlikleri Ramazan boyunca vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Her gün saat 13.00'da 'Sultan Dedem', en sevilen masal ve hikayeleri çocuklar için anlatıyor.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ruhunu yaşatmak ve evde kalan vatandaşların keyifli zaman geçirmesi için etkinliklerini online olarak sosyal medya ve YouTube kanalı üzerinden sürdürüyor. 7'den 70'e herkese hitap eden etkinlikler güncel olarak paylaşılırken, vatandaşların birbirinden renkli yarışmalara katılmaları da sağlanıyor. Ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklara da birbirinden renkli içerikler sunuluyor. Sultan Dedem karakteri, İbiş ile birlikte farklı masal ve hikayelerle çocuklarla buluşuyor. Ramazan boyunca her gün saat 13: 00'da online olarak çocuklara hikaye ve masallar anlatan Sultan Dedem, onları eğlendirirken düşündürüyor.

"Onların bir tebessümü bize yeter"

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Başkan Dursun, "Bu yıl diğer Ramazanlardan biraz daha farklı olsa da çocuklarımızın Ramazan ruhunu yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. "Çocukların bir tebessümü biz yeter" diyen Başkan Dursun, Ramazan boyunca etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

"Lütfen Evlerimizde Kalalım"

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bir kez daha salgını önlemenin sosyal izolasyondan geçtiğini belirterek, "Lütfen evlerimizde kalalım. Bu sürecin üstesinden gelmemiz ve hastalığı yenmemiz buna bağlı. Sizden ricam, mecbur olmadıkça evlerinizden dışarı çıkmamanız" diye konuştu.

Ramazan boyunca etkinlikler online devam edecek

Sultangazi Belediyesi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalında Ramazan boyunca; sanat eğitim dersleri, spor egzersizleri, yemek tarifleri, Bilim Merkezi atölye çalışmaları, SEDA eğitim dersleri, yetenek sensin, mukabele, ozan atışmaları gibi etkinlikler de Sultangazililerle buluşuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ramazan etkinlikleri, Sultangazi, Güncel, Haber
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