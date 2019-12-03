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Çocuklar termometre yapıyor, ücretsiz tiyatro izliyor

Trump AVM'nin çocuk katı Trumpland, her hafta sonu çocukları birbirinden eğlenceli etkinlikler ile buluşturmaya devam ediyor.

03.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:49Çocuklar termometre yapıyor, ücretsiz tiyatro izliyor

Çocuklar 7-8 'ta önce tiyatro oyunları izleyecek, ardından 'Termometre Yapım Atölyesi' ile el becerilerini sergileyecek.

Ücretsiz tiyatro keyfi

Güne tiyatro ile başlayan çocuklar, 7 Aralık Cumartesi günü 'Benim Güzel Pabuçlarım', 8 Aralık Pazar günü ise 'Dünyayı Kurtaran Çocuk' adlı oyunları Trumpland sahnesinde izleme keyfini yaşayacak. Oyunların başlama saati 13.00…

Çocuklar 7 - 8 Aralık tarihlerinde ayrıca termometre yapım atölyesine katılacak. Saat 14.00'te başlayacak atölyede çocuklar, hayal güçlerini kullanıp el becerilerini geliştirecek. Aynı zamanda termometrenin çalışma şeklini öğrenecek.

Etkinliklerin tümüne katılım ücretsiz…


Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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