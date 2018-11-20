20 Kasım 2018, 16:38
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Çocuklar Tiyatro İzlerken Haklarını Öğrendi

Çocuklar Tiyatro İzlerken Haklarını Öğrendi

13. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında sahne alan tiyatro oyununu izleyen çocuklar hem haklarını öğrendi hem de keyifli anlar yaşadı.

13. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında sahne alan tiyatro oyununu izleyen çocuklar hem haklarını öğrendi hem de keyifli anlar yaşadı.


Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla kurulan Çocuk Hakları Masasına oturan çocuklar, burada ellerinde çocuk hakları ile ilgili bilgilerin olduğu dövizleri taşıdı.

Çocuk hakları ile ilgili broşür ve bilgilendirme metinlerinin dağıtıldığı etkinlikte, çocuklar sahip oldukları hakları dile getirdi.

Belediye Strateji Geliştirme Müdürü ve Çocuk Hakları Masası Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan, amaçlarının çocuk haklarına dikkat çekmek ve bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.
20 Kasım 2018 Salı 16:38