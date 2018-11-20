Çocuklar Tiyatro İzlerken Haklarını Öğrendi

13. Uluslararası Bilecik
Tiyatro Festivali kapsamında sahne alan tiyatro oyununu izleyen çocuklar hem haklarını öğrendi hem de keyifli anlar yaşadı. Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezinde, 20 Kasım
Dünya Çocuk Hakları Günü
dolayısıyla kurulan Çocuk Hakları Masasına oturan çocuklar, burada ellerinde çocuk hakları ile ilgili bilgilerin olduğu dövizleri taşıdı.
Çocuk hakları ile ilgili broşür ve bilgilendirme metinlerinin dağıtıldığı etkinlikte, çocuklar sahip oldukları hakları dile getirdi.
Belediye Strateji Geliştirme Müdürü ve Çocuk Hakları Masası Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan, amaçlarının çocuk haklarına dikkat çekmek ve bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.