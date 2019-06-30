30.06.2019 15:40
Haberler » Güncel » Haber

Çocuklar trafik kurallarını deneyimleyerek öğreniyor

Çocuklar trafik kurallarını deneyimleyerek öğreniyor

– İstanbul'u trafik açısından dünyadaki en güvenli şehir haline getirmek amacıyla uygulanan 'Daha Güvenli Trafik' projesiyle çocuklar çeşitli oyunlarla trafik kurallarını öğreniyor.

İstanbul 'u trafik açısından dünyadaki en güvenli şehir haline getirmek amacıyla uygulanan 'Daha Güvenli Trafik' projesiyle çocuklar çeşitli oyunlarla trafik kurallarını öğreniyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz nisan ayında başlayan 'Daha Güvenli Trafik' projesi kapsamında, İstanbul'daki alışveriş merkezleri ve belirli meydanlarda oluşturulacak alanlarda trafik güvenliğiyle ilgili vatandaşlara çeşitli bilgilendirmeler yapılarak, farkındalık oluşturması amaçlanıyor.

Venezia Mega Outlet'in bu hafta sonu ev sahipliği yaptığı proje kapsamında çocuklar için de tiyatro, kitap, yapbozlar, boyama duvarı, interaktif oyunlar, alkol gözlüğü, çarkıfelek oyunu, yarışmalar, simülasyon ve anamorfik sanat başlıklarında çeşitli etkinlikler uygulanıyor.
Proje ile trafik kurallarına uymanın hayati önemine dikkat çekiliyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü , İstanbul , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:56 Fatih'te uyuşturucu operasyonu
15:55 Silahlı kavga: 3 yaralı
15:55 İstanbul Valiliğinden Küçükçekmece'deki taciz iddiasına ilişkin açıklama
15:55 Rusya'dan Karadeniz'e giren ABD savaş gemisiyle ilgili açıklama: Yakından takip ediyoruz
15:53 Çekmeköy Belediyesi 4. Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda ödül heyecanı
15:52 İstanbul Valiliğinden Küçükçekmece'deki taciz iddiasına ilişkin açıklama
15:52 Eyüpsultan'da orman yangını (2)