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"Çocuklar üşümesin" diye sahne aldılar

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 34 sanatçı, 150 çocuğun mont ve bot ihtiyacını karşılayabilmek için ücretsiz sahne aldı.

24.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 22:28
'ın ilçesinde 34 sanatçı, 150 çocuğun mont ve bot ihtiyacını karşılayabilmek için ücretsiz sahne aldı.
Alaplı Kültür ve Sanat Derneğinin organizasyonunda gerçekleştirilen "Çocuklar Üşümesin" etkinliğinde ihtiyaç sahibi 150 çocuğa mont ve bot alabilmek için Zonguldak'ın yanı sıra Ereğli ve Alaplı ilçeleri ile Düzce'den ses sanatçıları konser verdi.
Alaplı Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Nermin , AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve köy okullarından 150 öğrenciye mont ve bot almak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti.
"Şu anda 150 öğrenciden daha fazlasına bot ve mont alabileceğimiz çok güzel bir sayıya ulaştık." diyen Karakaya, "34 sanatçımız bu akşam ücretsiz olarak sahne aldı. Sanatçılarımız ayrıca kendileri de kampanyaya para yardımında bulundu. Elde ettiğimiz gelirle çocuklarımızı giydireceğiz." dedi.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin de etkinlikte emeği geçenleri teşekkür ederek, "Bunlar birlik ve beraberlik adına güzel etkinlikler. İnşallah bu etkinliklerin sayısı önümüzdeki günlerde daha da artacak." diye konuştu.
Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

Zonguldak, Karakaya, Alaplı, Güncel

Kaynak: AA

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