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Çocuklar üşümesin diye sahne aldılar

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir araya gelen 35 yerel sanatçı, 150 çocuğun mont ve bot ihtiyacını karşılayabilmek için ücretsiz sahne aldı.

25.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:47 Çocuklar üşümesin diye sahne aldılar

'ın ilçesinde bir araya gelen 35 yerel sanatçı, 150 çocuğun mont ve bot ihtiyacını karşılayabilmek için ücretsiz sahne aldı.Alaplı Kültür ve Sanat Derneği'nin düzenlediği 'Çocuklar Üşümesin' projesi kapsamında, çevre il ve ilçelerdeki yerel sanatçıların katılımıyla konser düzenlendi. Toplam 35 yerel sanatçının katıldığı proje kapsamında gerçekleştirilen konserden elde edilen gelirle, 150 çocuğun mont ve bot ihtiyacı karşılandı. Yaklaşık 2 saat süren konserde sahne alan sanatçılar, izleyicilere keyifli bir gece yaşattı. Alaplı Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Nermin Karakaya, ihtiyaç sahibi öğrenciler için böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini söyledi. Elde edilen gelirle 150 öğrenciye mont ve bot alarak teslim edeceklerini belirten Karakaya, Dernek olarak ihtiyaç sahibi çocuklarımız için ne yapabiliriz diye düşünürken ilimizde ve komşu illerimizdeki ses sanatçılarıyla görüşerek projemizi anlattık, onlarda çok olumlu baktılar. Bu akşam burada 35 ses sanatçısı ücretsiz sahne alarak destek verdiler. Sanatçılarımız ayrıca kendileri de kampanyaya para yardımında bulundu. Elde ettiğimiz gelirle çocuklarımızı giydireceğiz dedi.



Zonguldak, Alaplı, Güncel

Kaynak: DHA

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