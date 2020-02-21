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Çocuklar üşümeyecek

Adana'nın Feke ilçesinde, "Çocuklar Üşümesin", "Benim de Oyuncağım Var" kampanyaları kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımında bulunuldu, oyuncak dağıtıldı.

21.02.2020 10:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:53Çocuklar üşümeyecek
'nın ilçesinde, "Çocuklar Üşümesin", "Benim de Oyuncağım Var" kampanyaları kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımında bulunuldu, oyuncak dağıtıldı.

Tapan ve Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından kırsal kesimdeki öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için "Çocuklar Üşümesin", "Benim de Oyuncağım Var" ve "Bir Elde Sen Uzat" kampanyaları düzenlendi.

Dernek başkanı Gökmen Sarıtaş, düzenledikleri kampanyalarda topladıkları giysi, atkı, bere ve çorap ile oyuncakları Ali Kuşçu İlkokulu ve Paşalı Ortaokulunda öğrencilere dağıttıklarını söyledi. Sarıtaş, "Kampanyamıza destek veren tüm büyüklerimize, yönetim kuruluna, kadın kollarına teşekkür ediyorum" dedi.

Gökmen Sarıtaş, bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti. - ADANA

Adana, Feke, Güncel

Kaynak: İHA

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