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Çocuklar yarıyıl etkinlikleri ile doyasıya eğleniyor

Okulların ara tatile girmesi nedeniyle Ümraniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarıyıl etkinlikleri çocuklardan yoğun ilgi gördü.

23.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:05Çocuklar yarıyıl etkinlikleri ile doyasıya eğleniyor

Okulların ara tatile girmesi nedeniyle Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarıyıl etkinlikleri çocuklardan yoğun ilgi gördü. Keyifli bir tatil geçirmek için  isteyen çocuklar, Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerde sinema ve tiyatro izleyerek keyifli zaman geçiriyor.

O etkinliklerden birinin düzenlediği Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi'ne gelen çocuklar bugün 'Büyük Peynir Yarışı' isimli animasyon filmini izledi. Filmi izlerken keyifli bir zaman geçiren çocuklar yine aynı kültür merkezinde sahnelenen 'Sokağın Mutlu Sakinleri' isimli tiyatro oyununu izledi.

Kültür merkezindeki etkinliklere katılan çocuklar, "Çok eğleniyorum. Programları da çok beğendim. Belediye Başkanımıza bu etkinliklerden dolayı teşekkür ediyorum. Tatil çok güzel geçiyor. Kafamızı dağıtıyoruz ve evde boş boş oturmuyoruz. Bizim için eğlenceli bir tatil oldu" dedi.

Çocuklar bugün Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi'ndeki etkinliklerin yanı sıra Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde 'Yarını Akıl Yapar', Mehmet Akif Kültür ve Eğitim Merkezi'nde 'Birlikte Güzeliz", Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde ise 'Alibaba ve Kırk Haramiler' isimli tiyatro oyununu izleyerek keyifli bir gün geçirdi.



Cemil Meriç, Ümraniye, Güncel

Kaynak: DHA

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