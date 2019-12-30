Haberler » Güncel » Çocuklar yeni yıl atölyesinde buluştu - Haber

Çocuklar yeni yıl atölyesinde buluştu

Çocuklar için düzenlenen yeni yıl boyama atölyesi renkli görüntülere sahne oldu.

30.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:01 Çocuklar yeni yıl atölyesinde buluştu

Çocuklar için düzenlenen yeni yıl boyama atölyesi renkli görüntülere sahne oldu. Venezia Mega Outlet'te düzenlenen atölye ile çocuklar ahşap çam ağaçlarını renklendirdi.

Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul'un Avrupa Yakası'na taşıyan Venezia Mega Outlet, yeni yılı ücretsiz çocuk etkinlikleriyle karşıladı. Dün düzenlenen Ahşap Boyama Atölyesinde çocuklar, rengarenk boyalarla ahşap çam ağaçlarını kendi hayal dünyalarına göre renklendirdi. Metro katında gerçekleştirilen etkinlikte keyifli bir boyama atölyesi alanı oluşturuldu. Etkinliğe katılan çocuklar, ahşap çam ağaçlarını boyarken eğlenceli ve renkli zaman geçirdi.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:22   Antalya'da tonlarca ağırlıktaki demir platform sahile vurdu - Haber
14:21   Öldürülen müteahhidin doktor kızı: Babama müdahale etme fırsatım bile olmadı - Haber
14:20   İnşaat kazısında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
14:20   İstanbul'da fırtına - Haber
14:20   İran Hükümet Sözcüsü: "Irak'da ABD kuvvetlerine yönelik saldırıda rolümüz bulunmuyor" - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
30.12.2019 14:27:51