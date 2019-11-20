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Çocuklar zeytin toplama heyecanı yaşadı

Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında koruma ve bakım altında bulunan çocukları zeytin toplama hasadına götürdü.

20.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:04Çocuklar zeytin toplama heyecanı yaşadı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında koruma ve bakım altında bulunan çocukları zeytin toplama hasadına götürdü. Zeytinin dalından sofralara kadar olan yolculuğuna şahit olan çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Gemlik ilçesinin Katırlı Mahallesi'ndeki zeytinliklere giden çocuklar, çiftlerden zeytin hakkında bilgi aldı. Yer sahipleri ve işçilerle birlikte öğle yemeği yiyen çocuklar, daha sonra fabrikaya yaptıkları ziyarette zeytinin, zeytinyağı oluşumuna şahit oldu.

Unutulmaz bir güne şahit olan çocuklara çeşitli hediyeler de takdim edildi. - BURSA

Çocuk Hakları Günü, Zeytin, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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