Çocuklara Ağaca Çıkmayı Gösterirken Ağaçtan Düştü

Samsun
'da piknik yerinde çocuklara ağaca çıkmayı gösteren bir kişi ağaçtan düşerek ölümden döndü.
Olay, Samsun'un Kavak
ilçesi Yeralan Mahallesi'nde meydana geldi. İlkadım
ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'de ikamet eden H.K.(34) hafta sonu dolayısıyla piknik yapmaya gitti. Çocuklara ağaca çıkmayı gösteren H.K., çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.K tedavi altına alındı. - SAMSUN
Kavak,Samsun
16 Aralık 2018 Pazar 18:52