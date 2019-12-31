Haberler » Güncel » Çocuklara akvaryum sürprizi - Haber

Çocuklara akvaryum sürprizi

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi'ne bağlı Kardelen Kadın Merkezi'nde faaliyetlere katılan 4-6 yaş grubundaki çocuklar, bir alış veriş merkezinde bulunan akvaryuma giderek yeni yıl öncesinde anneleriyle beraber vakit geçirip, balıklar hakkında bilgilendirildi.

31.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:18 Çocuklara akvaryum sürprizi
'ın Belediyesi'ne bağlı Kardelen Kadın Merkezi'nde faaliyetlere katılan 4-6 yaş grubundaki çocuklar, bir alış veriş merkezinde bulunan akvaryuma giderek yeni yıl öncesinde anneleriyle beraber vakit geçirip, balıklar hakkında bilgilendirildi.

Bağlar Bağlar Belediyesi'ne bağlı Kardelen Kadın Merkezi'nde faaliyetlere katılan 4-6 yaş grubundaki çocuklar, eğitmenler eşliğinde gördükleri eğitimlerin yanı sıra sosyal faaliyetlere de katıldı. 28 çocuk, anneleriyle beraber Ceylan Karavil AVM'de bulunan akvaryumda dünyanın dört bir yanından getirilen farklı balıkları izleyerek keyifli gün geçirdi. Akvaryumdaki balıkları inceleyerek öğretmenlerinden balıklar hakkında bilgi alan miniklerin heyecanı ve mutluluğu eğlenmelerine yansıdı. Balıkları hayranlıkla izleyen çocuklar, velileri ve eğitmenleriyle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Bağlar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:52   Sinop'ta eski damadını silahla yaralan kişi tutuklandı - Haber
13:52   Kamerun'da Yunan tankerine korsan saldırısı - Haber
13:52   Karadeniz Teknik Üniversitesine 16'sı profesör 97 akademisyen alınacak - Haber
13:52   Şarkışla'da "Akademik İstişare Toplantısı" düzenlendi - Haber
13:50   Hong Kong liderinden "kenti yeniden inşa edelim" çağrısı - HONG - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
13:24   Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
08:50   Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Haber
08:16   Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu - Haber
31.12.2019 13:52:54