Çocuklara Anlamlı Atölye

'Her Şey Çocuklar İçin' ilkesiyle çalışmalarını sürdüren ve yerli yabancı turistlerin ilgisini çeken Masal Şatosu'nda 7-10 yaş arası çocuklar ve aileleri için atölyeler devam ediyor. 24-25 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Masal Saati ve Kedi Evi Yapımı Atölyesi'nde çocuklar ve velileri hafta sonunu hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirdiler. Kedi evi yapımıyla çocuklara hayvan sevgisini ve sosyal sorumluluk bilincini eğlendirerek anlatmaya çalıştıklarını belirten Masal Şatosu yetkilileri, yapılan kedi evlerinin çocuklar tarafından kendi mahallelerine bırakılarak soğuk kış aylarında hayvanlara barınak olacağını ifade ettiler.

Masal Saatinde ise ziyaretçilere Sihirli Kese Masalı'nı anlatan Masal Şatosu yetkilileri, Aralık ayında da atölye, masal anlatımı ve oda müziği etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için kendilerine 0222 300 00 15-16 numaralı telefonlardan ulaşılabileceğini ifade ettiler.