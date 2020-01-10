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Çocuklara aslanlı ve akvaryumlu yarıyıl hediyesi

Yaklaşan yarıyıl tatili öncesi çocuklar için hediye niteliğinde müjdeler geliyor.

10.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:56Çocuklara aslanlı ve akvaryumlu yarıyıl hediyesi
Yaklaşan yarıyıl tatili öncesi çocuklar için hediye niteliğinde müjdeler geliyor.

Adrenalin ve heyecan tutkunlarının uğrak noktası Viaport , yarıyıl tatilinde öğrenci ve velilere özel avantajlar sunulacağını duyurdu. Yapılan açıklamada yarıyıl tatilinin başladığı 17 Ocak'tan 2 Şubat'a kadar sürecek kampanyaya göre Aslan Park veya Tuzla Akvaryum yetişkin ve öğrenci bilet fiyatlarının indirimli olarak satışa çıkarılacağı bildirildi.

Köpek balıkları ve timsahlar bir arada

İklim temalı akvaryum Tuzla Akvaryum, içinde bulundurduğu egzotik canlı nüfusu ile dünyada sayılı hayvanat bahçeleri arasında gösteriliyor. Canlı çeşitliliğiyle dikkat çeken Tuzla Akvaryum, 'de köpek balıkları, timsahları, su samurları, dev kaplumbağaları ve on binlerce farklı okyanus canlısının bir arada görülebileceği tek yer olarak öne çıkıyor.

Elle balık, kaplumbağa, kuş ve vatoz besleme olanağı da sunan Tuzla Akvaryum, öğrencileri ve ailelerini bekliyor.

Dünyanın en özel canlıları beyaz aslanlar

Aslan, Kaplan, Leopar ve Jaguar gibi 4 büyük kedi türüyle birlikte ülkemizin endemik türlerinden Anadolu Vaşağı, Karakulak, Serval ve Vaşağa ev sahipliği yapan Aslan Park, vahşi doğa meraklıları için eşsiz bir deneyim fırsatı sunuyor.

Geçtiğimiz aylarda 4 tanesi Türkiye'ye getirilen ve dünyada sadece 30 tane kaldığı bilinen Beyaz Aslanlar da Aslan Park'ın misafirleri arasında yer alıyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanların üremesinde ülkemizde fark oluşturan bir konumda olan Aslan Park, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen 3 yavru Bengal Kaplanı, 2 karakulak ve 1 aslanla azalan kedi nüfusunun artmasında ne kadar önemli bir rol oynadığını gösterdi. - İSTANBUL

Türkiye, Tuzla, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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