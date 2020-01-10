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Çocuklara avokadoyu sevdirmek için iki dilde tanıtım videosu

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, üretimi yaygınlaşan ve vitamin yönünden zengin avokadonun çocuklara sevdirilmesi amacıyla iki dilde tanıtım videosu hazırlandı.

10.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:22Çocuklara avokadoyu sevdirmek için iki dilde tanıtım videosu
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, üretimi yaygınlaşan ve vitamin yönünden zengin avokadonun çocuklara sevdirilmesi amacıyla iki dilde tanıtım videosu hazırlandı.
Videoda animasyon olarak Türkçe ve İngilizce konuşturulan bir avokado, hedef kitle seçilen çocuklara nasıl bir meyve olduğunu, ne şekilde tüketilmesi gerektiğini eğlenceli şekilde anlatıyor.
Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yayınlanan ve kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılan videoda, avokado, kendisini şöyle ifade ediyor:
"Ben Antalya'nın coğrafi işaretli meyvesi avokadoyum. Bana, 'timsah armudu' da derler. Faydam saymakla bitmez. Kalbinizin dostu, hastalıkların düşmanıyım. A, C, E vitaminlerince zengin, potasyum, magnezyum, kalsiyumla doludur içim. Yağım cildinize iyi gelir, yumuşacık yapar. Beni dalımdan koparır koparmaz yemeyin. Evinizin bir köşesinde olgunlaşana kadar misafir edin. Lütfen beni incitmeden ezerek, üstüme limon sıkarak, salata yapıp yiyin. ya da üzerime bal dökerek ceviz taneleriyle afiyetle yiyin."
Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de yaptığı açıklamada, Antalya'nın, avokado üretiminde yüzde 81'lik oranla Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirtti.
Tropik meyvenin üretiminin son yıllarda özellikle Alanya, Gazipaşa ve Manavgat ilçelerinde artış gösterdiğini vurgulayan Özen, bölge ikliminin avokado yetiştirilmesi için uygun olduğunu ifade etti.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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