Haberler » Güncel » Çocuklara avokadoyu sevdirmek için iki dilde tanıtım videosu - Haber

Çocuklara avokadoyu sevdirmek için iki dilde tanıtım videosu

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, üretimi yaygınlaşan ve vitamin yönünden zengin avokadonun çocuklara sevdirilmesi amacıyla iki dilde tanıtım videosu hazırlandı.

10.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:05
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, üretimi yaygınlaşan ve vitamin yönünden zengin avokadonun çocuklara sevdirilmesi amacıyla iki dilde tanıtım videosu hazırlandı.
Videoda animasyon olarak Türkçe ve İngilizce konuşturulan bir avokado, hedef kitle seçilen çocuklara nasıl bir meyve olduğunu, ne şekilde tüketilmesi gerektiğini eğlenceli şekilde anlatıyor.
Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yayınlanan ve kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılan videoda, avokado, kendisini şöyle ifade ediyor:
"Ben Antalya'nın coğrafi işaretli meyvesi avokadoyum. Bana, 'timsah armudu' da derler. Faydam saymakla bitmez. Kalbinizin dostu, hastalıkların düşmanıyım. A, C, E vitaminlerince zengin, potasyum, magnezyum, kalsiyumla doludur içim. Yağım cildinize iyi gelir, yumuşacık yapar. Beni dalımdan koparır koparmaz yemeyin. Evinizin bir köşesinde olgunlaşana kadar misafir edin. Lütfen beni incitmeden ezerek, üstüme limon sıkarak, salata yapıp yiyin. ya da üzerime bal dökerek ceviz taneleriyle afiyetle yiyin."
Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de yaptığı açıklamada, Antalya'nın, avokado üretiminde yüzde 81'lik oranla Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirtti.
Tropik meyvenin üretiminin son yıllarda özellikle Alanya, Gazipaşa ve Manavgat ilçelerinde artış gösterdiğini vurgulayan Özen, bölge ikliminin avokado yetiştirilmesi için uygun olduğunu ifade etti.
Çocuklara avokadoyu sevdirmek için iki dilde tanıtım videosu

Antalya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:54  Berfin, cumhurbaşkanımızın bana kızım demesi çok mutlu etti-2 - Haber
13:54  AFAD personeline ilk yardım eğitimi veriliyor - Haber
13:53  Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti - Haber
13:49  Diyarbakırlı iş adamından yerli otomobil ve Kanal İstanbul projelerine destek - Haber
13:49  Rektör Taş sporcularla bir araya geldi - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
10.01.2020 13:59:32