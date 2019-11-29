Çocuklara "bilim" sertifikası

Maltepe Belediyesi'ne bağlı Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi'nde çeşitli bilimsel deneyler yaparak eğitim alan 76 öğrenciye, sertifikaları verildi.



Maltepe Belediyesi'nin çocuklara bilimi sevdirmek amacıyla kurduğu Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi'ndeki 76 öğrenci "bilim" sertifikalarını aldı. 8 haftalık programda 4-10 yaş arası çocuklar, hava deneyleri ile hava olaylarının keşfi, planetaryum ile yıldızları inceleme, kimyasal tepkimeleri gözlemleme, ev tipi deneyler yapma, basınç deneyleri ile basıncın öğrenilmesi, plazma küre ile elektron gözlemi, elektrik deneyleri ve kurubuz ile maddenin halleri konularında eğitim aldı. Ayrıca merkezde çocuklara, satranç, zumba ve eğlenceli bilim etkinlikleri de verildi. Eğitim sonrası kursu başarıyla tamamlayan 76 öğrenciye, sertifikaları verildi.



7 Aralık'ta başlayacak yeni dönem kursları için kayıtlar Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nden veya 0216 549 10 13 numaralı telefondan yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA