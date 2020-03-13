Çocuklara cinsel istismar şüphelisi bakkal adliyede
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, işlettiği bakkal dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.K., adliyeye sevk edildi.
13.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:09
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, işlettiği bakkal dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.K., adliyeye sevk edildi.
Olay, dün Ereğli'ye bağlı Kavaklık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, mahallede bakkal işleten H.K., çocukları bakkalına çağırarak çikolata ve şeker vererek cinsel istismarda bulundu. Çocukların yaşadıklarını anlatması üzerine aileleri şikayette bulundu. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 5 çocuk ve ailelerinin ifadesini aldı. Soruşturma kapsamında H.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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