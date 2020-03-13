Çocuklara cinsel istismar şüphelisi bakkal adliyede (2)
TUTUKLANDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bakkal dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen H.K., nöbetçi mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
13.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:55
TUTUKLANDI
Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde, bakkal dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen H.K., nöbetçi mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA
Manşet
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