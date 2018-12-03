Çocuklara Cizrespor Forması Hediye Edildi

Cizre
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, çocuklara Cizrespor
forması hediye etti.
Cizre Fen Lisesinde gerçekleşen, 2. Lig 7. Grup'ta mücadele eden Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, Hakkari
Sportif Faaliyetler Voleybol Takımı karşısında 3-1 galip geldiği karşılaşmayı izleyen Arıcan, maç sonunda çocuklara Cizrespor forması dağıttı.
Arıcan, çocukların eğitimlerinin yanı sıra her zaman sporla da ilgilenmelerinin güzel bir şey olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımız için her türlü desteği elimizden geldiği kadar sunmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız bir yandan eğitimlerini almaya devam ederken, bir yandan da sportif alanlarda yeteneklerini ortaya koymalıdır." dedi.
Bunun için zemin hazırlamaya çalıştıklarını belirten Arıcan, çocukların sportif alanlarda başarı elde etmesinin aileleri kadar kendilerini de sevindireceğini sözlerine ekledi.
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03 Aralık 2018 Pazartesi 14:02