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Çocuklara diş sağlığı eğitimi

Yıldırım Belediyesi Aile Sağlığı Eğitim Merkezi (YASEM) tarafından başlatılan 'Parlak Gülüşler Parlak Gelecekler' projesi kapsamında ilçede bulunan kreş ve anaokulundaki çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi veriliyor.

03.01.2020 11:43 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:43 Çocuklara diş sağlığı eğitimi

Diş Hekimi Mehtap Uzel tarafından, Yıldırım Belediyesi Kreşi, Özel Meleğim Kreşi, Özel Anaokulu, Kutlu Kreş ve Anaokulu ile Kardeşler Çocuk Kulübü'ndeki 3-6 yaş grubu 182 çocuğa, ağız ve diş sağlığının önemi, diş fırçalama tekniği ile ağız ve diş sağlığı için doğru beslenme konularında eğitim verildi. Doğru diş fırçalama tekniğinin diş maketi üzerinde uygulamalı olarak gösterildiği eğitimlerde, çocukların ilgi gösterdikleri resimli test soruları sorularak diş fırçalama konusunda farkındalık düzeyleri de ölçülüyor.

PARLAK GÜLÜŞLER PARLAK GELECEKLER

Çocuklara diş fırçalamanın önemini anlatmak ve sağlıklı dişlere sahip olmanın birçok hastalığı önlediğine dair vurgu yapmak amacıyla 'Parlak Gülüşler Parlak Gelecekler' projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çocuklarımızın küçük yaşta ağız ve diş sağlığı konularında bilinçlenmesi, hem kendilerine hem de yakınlarına ağız diş sağlığını korumaya yönelik önemli alışkanlıklar kazanmalarını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.


Farabi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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