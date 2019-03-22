Çocuklara Doğru Beslenme Anlatıldı

Edirne Belediyesi
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Diyetisyen
Aşkım Gizem Yürükcü ile birlikte merkezde faaliyet gösteren 9 anaokulu ve gündüz bakımevindeki 547 çocuğa ulaşarak, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi anlattı.
Kadın ve çocuklara yönelik birçok sosyal sorumluluk projesini yerine getiren Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, bu kez de sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti. Çocuklara küçük yaşta sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılmasını hedefleyen Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ThreeF Diet Kliniği Kurucu Diyetisyeni Aşkım Gizem Yürükcü eşliğinde Edirne merkezde faaliyet gösteren ve okul öncesi eğitim veren 9 anaokulu ve gündüz bakımevine ulaştı.
Okullarda eğitim gören 547 okul öncesi çocuğa doğru beslenmenin önemi anlatıldı. Çocuklara dengeli beslenmeleri için alınması gereken gıdalar hakkında bilgi veren Diyetisyen Aşkım Gizem Yürükcü, "Çocukların bedensel, duygusal gelişmesini ve sosyal davranışlarını doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri dengeli ve yeterli beslenmedir. Çocukların dengeli ve yeterli beslenmeyi küçük yaşta öğrenmeleri; onların gelecekte sağlıklı bir yaşam sürmeleri için bırakılacak en önemli mirastır" dedi.
Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü şimdi de aileler için bir eğitim semineri düzenleyecek. 23 Mart
Cumartesi saat 11.00'de Edirne Belediyesi Kültür Merkezinde Diyetisyen Aşkım Gizem Yürükcü ailelere dengeli ve yeterli beslenme hakkında detaylı bilgi verecek. - EDİRNE
Diyetisyen, Edirne Belediyesi, Edirne, Güncel
Kaynak: İHA