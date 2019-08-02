Çocuklara EÜ'den spor ve dans eğitimi

Ege Üniversitesi'nde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde başlatılan"Ege Üniversitesi Yaz Okulu Projesi" kapsamında Ege Üniversitesi Müze ve Koleksiyonları başta olmak üzere, laboratuvarları, kütüphaneleri ve kültür merkezlerini ziyaret eden çocukların diğer bir durağı da spor tesisleri oldu.

Ege Üniversitesin potansiyelini toplumla ve paydaşlarla buluşturan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çocukların yaz tatilini daha eğitici ve eğlenceli geçirmelerini sağlamak için Ege Üniversitesinin kapılarını çocuklara açtı.Ege Üniversitesi Çocuk Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) koordinatörlüğünde toplumla üniversite arasındaki bağı güçlendirmek ve Ege Üniversitesinin sahip olduğu bilimsel, sanatsal ve sportif imkânları toplumun en güçlü aktörleri olan çocuklarla paylaşmak üzere düzenlenen yaz okulu etkinliği devam ediyor.Yaz okuluna kapsamında Bornova'nın değişik bölgelerinde yaşayan ailelerin 11-14 yaş aralığındaki çocukları ücretsiz olarak Spor Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği spor etkinliklerine katıldı.Ege Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Bornovalı çocuklara Spor Bilimleri Fakültesi uzmanları eşliğinde teorik ve uygulamalı eğitim verildi.Çocukların fiziksel performanslarını ölçmeye yönelik yapılan uygulamalar Hakan As tarafından gerçekleştirildi. Yapılan uygulamaların sonuçlarının önümüzdeki hafta ailelere iletileceğini belirten Hakan As, bu sonuçların çocukları fiziksel hareket ve spor becerisi konusunda ne düzeyde olduklarıyla alakalı bilgi vermesi açısından önemli olduğunu söyledi. Etkinlik sırasıyla çocukların zihinsel gelişimine yönelik kelime bulma oyunu ve devamında özel bir top oyunuyla devam etti. Etkinlik dans dersi uygulaması ile sona erdi.