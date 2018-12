Çocuklara İşaret Dilini Hikayelerle Öğretecek

02 Aralık 2018 Pazar 19:06



Bedensel, görme ya da işitme engellilerin hayatlarını hikayeleştiren yazar Ayşe Gül Kara Zorlu, yeni kitabında da çocuklara işaret dilini öğretmeye çalıştığını söyledi.Bir alışveriş merkezindeki kitapçıda okurlarıyla buluşan Zorlu, çeşitli engelleri bulunan kahramanların hayatlarını ele alan "Şakrak" adlı hikaye serisi kitaplarını imzaladı.Zorlu, imza etkinliği kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi işaret dili üzerine de sosyal farkındalık çalışması yaparak, çocuklara ve ailelerine işaret diliyle "Ben Sizi Seviyorum" demeyi öğretti."Her kitapta farklı bir engellinin hikayesi var"Etkinlikte AA muhabirine açıklamada bulunan Ayşe Gül Kara Zorlu, hazırladığı eserlerde amacının çocuklara iyilik duygusunu kazandırmak olduğunu ifade ederek, "Kitaplar dışında çocuklarla burada iyilik kutuları yaparak, onların iyilik hayallerini bu kutulara atıyoruz. Daha sonra da inşallah bu iyilik hayallerini sırayla gerçekleştireceğiz." dedi.Zorlu, kaleme aldığı "Şakrak" adlı serinin her kitabında farklı bir engellilik hikayesinin, farklı bir şehirde konu aldığının altını çizerek, şöyle devam etti:"Aslında kitaplarımızda çocuklarımıza bir kişisel gelişim hikayesi sunmuş oluyoruz. Dünyada birçok yabancı karakter var. Biz de 'Yerli bir karakter olsun ama kitap karakteri olsun.' diyerek bir kitap kahramanı oluşturduk. Şakrak kitaplarında, diğer kitaplardan farklı olarak iyilik ve değer anlatılarımız var.""Çocuklara yanlış mesaj vermemek adına her kitabımız inceleniyor"Kitabı bitiren okurları da ödüllendirdiklerini anlatan Zorlu, "Kitaplarımızın içinde kırmızı kelimeler var ve her bölüm sonunda kutular var. Çocuklar bu kelimeleri kutulara yazdıklarında en son bir şifreye ulaşıyorlar. Bu gizli şifre ile 3D hologram animasyon video ile Şakrak iyilik madalyası kazanıyor. Bu sayede biz çocuklarımıza iyiliği günümüz dilinde, günümüz macerasıyla anlatıyoruz. Bu hediyeler onları motive ediyor." diye konuştu.Ayşe Gül Kara Zorlu, Şakrak serisinin beşinci kitabında çocuklara işaret dilini, macera konseptinde hikaye anlatısıyla öğretmeye çalıştığına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Şakrak 4 kitabımızda da görme engelli birinin hikayesini işledik ve kitabımız Braille alfabesine çevrildi. Kitaplarımızı aynı zamanda Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç önderliğinde hazırlıyoruz. Çocuklara yanlış mesaj içermemesi için her kitabımız inceleniyor. Diğer kitaplarımızda da çocukların engelli bir kişinin hayatını nasıl kolaylaştırması ve karşılaştığında neler yapması gerektiğini hikaye kurgusu ile anlatmaya çalışıyoruz. Bu da Türkiye 'de yapılmış ilk çalışma oldu. 6 bin okurumuz üzerinde de test yapıldı. Test sonucu, Şakrak serisi kitap okumayı sevdiren ve değerleri öğreten bir kitap seçildi."Hazırladığı kitap projesinin dünya çocuklarına da örnek olabilmesi için kısa animasyon filmi hazırladıklarını anlatan Zorlu, çeşitli uluslararası festivallere katılarak "yerli ve milli" algısı oluşturmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.Etkinlik bünyesinde ayrıca "Şakrak" karakterinin misyonu olan iyilik mesajını yaygınlaştırmak için "Şakrak'la Hayaliniz İyilik Olsun" adlı bir atölye de Şakrak maskotu eşliğinde gerçekleştirildi.