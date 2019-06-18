18.06.2019 09:52
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Çocuklara karne hediyesi doğa yürüyüşü

Çocuklara karne hediyesi doğa yürüyüşü

Mersin'de çocuklara doğayı ve dağcılığı sevdirmek amacıyla karne hediyesi olarak doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Mersin'de çocuklara doğayı ve dağcılığı sevdirmek amacıyla karne hediyesi olarak doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Mersin Temsilciliği ile Mersin Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü yetkilileri tarafından, ilk olarak 33 çocuğa kısa bir eğitim verilip, sonrasında Efrenk Vadisi İncirlik Mevkinde yürüyüşe götürüldü.
Federasyon Mersin İl Temsilcisi Yenal Gürsu Abayaz, yaptığı açıklamada, çocuklara karne hediyesi vermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Etkinliğe velilerin de katıldığını belirten Abayaz, öğrencilere temel yürüyüş düzeninde pratik yaptırdıklarını aktardı.
Öğrencilere doğa ve dağcılığı sevdirmek için bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini vurgulayan Abayaz, "Ağaç yaş iken eğilir felsefesinden yola çıkarak, dağcılık sevgisini çocuklarımıza aşılamamız gerekiyor. Çocuklarımızın doğa sevgisiyle yetişmeleri için elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.
Etkinliğe katılan çocuklar da mutluluklarını dile getirdi.
Kaynak: AA
İncirlik, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Mersin, Güncel

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