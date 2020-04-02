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Çocuklara 'Kucak dolusu' moral

Eskişehir'de 'Kucak Dolusu Hayaller' projesi kapsamında Korona virüs (COVID-19) nedeniyle evlerine kapanan çocuklara verilecek hediyeler moral olacak.

02.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:56
Çocuklara 'Kucak dolusu' moral
Eskişehir 'de 'Kucak Dolusu Hayaller' projesi kapsamında Korona virüs (COVID-19) nedeniyle evlerine kapanan çocuklara verilecek hediyeler moral olacak.

Kucak Dolusu Hayaller Projesi kapsamında evlerinde bulunan çocuklara etkinlik kitabı, kuru pastel ve keçeli boya, hikaye kitabı, yapıştırıcı, boyama kağıtları, el işi kartonu, el işi kağıtları, defter, kalem, flüt, oyun hamuru gibi araç ve gereçler çocuklara hediye edilecek. Korona virüs (COVID-19), sebebiyle özellikle evlerinden çıkamayan çocukları bu sayede daha kaliteli zaman geçirmesi planlanıyor.

Zorlu süreçte çocuklara destek olunması gerektiğine dikkat çeken Proje Kurucusu Elif Tezanlar, "Geçtiğimiz bu zor süreçte evde bulunan çocuklarımız çok sıkılıyor. Kısıtlı alanda kısıtlı imkanlar ile vakit geçirmeye çalışıyorlar. Evde olan ama vakit geçirecek eşyaları bulunmayan çocuklarımıza hediyeler veriyoruz. İlk aşama bu hafta 15 adet koli çocuklarımıza ulaşacak. Çocuklarımızın bu dönemi en az etkiyle atlatmaları için çabalıyoruz. Evde kalmaya, sosyal mesafemizi korumaya devam ediyoruz. Kutuların ulaşımlarını yaparken çocukları riske atmamaya özen göstereceğiz. Umarım en kısa sürede yine hep bir arada daha eğlenceli etkinlikler yapabiliriz." dedi.

Yardımlarını ve sorularını ulaştırmak isteyenler Kucak Dolusu Hayaller'e facebook ve instagram adresinden ulaşabilirler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Yaşam
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