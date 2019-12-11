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Çocuklara küçük yaşta uygulamalı trafik eğitimi

Samsun'da, İlkadım Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen proje ile Çocuk Trafik Eğitim Parkında minikler trafik kurallarını eğlenerek küçük yaşta öğreniyor.

11.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:09Çocuklara küçük yaşta uygulamalı trafik eğitimi
Samsun'da, Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen proje ile Çocuk Trafik Eğitim Parkında minikler trafik kurallarını eğlenerek küçük yaşta öğreniyor.

Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamak ve trafik bilincini oluşturmak amacıyla İlkadım Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü ve İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle çocuklar uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrenme şansı buluyor. Trafik Şube Müdürlüğü tarafından teorik olarak trafik kuralları eğitimini alan minikler sonrasında Çocuk Trafik Eğitim Parkında akülü araçlar ile pratik yapma şansı buluyor.

"Türkiye'deki trafik kazalarında, savaşlardan daha fazla insan ölüyor"

Çocuklara küçük yaşlarda trafik bilincini aşılayarak, can kayıplarını azaltmayı hedeflediklerinin altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Trafik Eğitim Parkı, Türkiye'de örnek bir projedir. Daha önceki dönemimizde halkımıza armağan ettiğimiz bir uygulamaydı. 5 yıllık aradan sonra tekrardan çocuklarımıza hizmet veriyoruz. İlkadım, ilklere imza aran bir ilçe. Dolayısıyla çocuklarımızı trafik konusunda bilinçlendirmek için emniyet ve okullarla ortaklaşa bir çalışma yürütüyoruz. Sadece İlkadımlı değil diğer ilçelerden ilkokul ve ana sınıfı öğrencilerine de trafik bilincini aşılıyoruz. Trafik bilincini küçük yaşlarda çocukları verip, 'trafik canavarı' olmalarını önlemek istiyoruz. Çünkü trafik kazalarında ülkemizdeki maddi ve insan kayıpları Orta Doğu'da yapılan savaşlardaki kayıplardan daha fazla. İnşallah bu uygulama, Türkiye'de yaygın hale gelir. Tüm belediyelerimiz de duyarlı hale gelir ve yaygınlaştırırsak, çocuklarımıza küçük yaşta trafik bilincini verirsek, trafik canavarı olmaktan kurtarırız diye düşünüyorum" dedi. - SAMSUN

Trafik Şube Müdürlüğü, İlkadım Belediyesi, İlkadım, Güncel

Kaynak: İHA

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