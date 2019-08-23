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Çocuklara küçük yaştan itibaren kodlamayı nasıl sevdirebiliriz?

Çocuklarımıza küçük yaştan itibaren kodlamayı nasıl sevdirebiliriz? Türkiye'de ve diğer ülkelerde çocuklara program yazılımını sevdirebilmek için yaygın olarak kullanılan kaynaklar neler?

23.08.2019 09:30 Çocuklara küçük yaştan itibaren kodlamayı nasıl sevdirebiliriz?
Dünya dijitalleşiyor ve yazılım sektörünün önemi sürekli artıyor. Her geçen gün bu sektörde yeni ve farklı iş imkanları doğuyor. Hal böyle olunca da aileler çocuklarını küçük yaşta programlamaya alıştırmak istiyor. Türkiye ve diğer ülkelerde çocuklara program yazılımını sevdirebilmek için yaygın olarak kullanılan kaynaklar ise sınırlı.

Oyuncaklar ve Kitaplar

Çipine kod yazılabilen ya da hazır bir programla yönetilebilen oyuncakların sayısı giderek artıyor. Lego ve letsstartcoding gibi firmalar aldıktan sonra kod yazarak yönetebileceğiniz oyuncaklar ve robotlar sunuyor.
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Euronews, Türkiye, Lego, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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