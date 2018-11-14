Çocuklara Mutluluk Giydiriliyor

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:24



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:24

Merkezi İstanbul'da bulunan Mutluluk Giysin Çocuklar Derneği Adıyaman'da ki okullarda bin 300 öğrenciye bot, mont ve kırtasiye yardımında bulunuyor.Adıyaman merkeze bağlı Dağkuyucak, Çemberlitaş ve Hasançık'ta ki okullarda dağıtım gerçekleştiren Mutluluk Giysin Çocuklar Derneği, önümüzdeki hafta ise Orhangazi İlkokulunda dağıtım yapacak. Toplam bin 300 öğrenciye bot, mont ve kırtasiye yardımında bulunacak olan gönüllüler öğrencilere kendi elleriyle hediyelerini veriyor.Mutluluk Giysin Çocuklar Derneği Adıyaman Sorumlusu Zeynep Coşkun ve Esence Köyü Muhtarı Hasan Çelik'in öncülüğünde yapılan yardımlar ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor.Mutluluk Giysin Çocuklar Derneği Adıyaman Sorumlusu Zeynep Coşkun, gönüllü üniversite öğrencileriyle birlikte bu yardımları öğrencilere ulaştırdıklarını belirterek, hedeflerinin Güneydoğu'da ulaşabildikleri bütün çocukları mutlu etmek olduğunu dile getirdi.Coşkun, amaçlarının bir taraftan ihtiyaç sahiplerine ulaşmak diğer taraftan ise gönüllülüğü aşılayarak, çocuklarında ileri ki yaşamlarında bu davranışları örnek almasını sağlamak olduğunu söyledi. - ADIYAMAN