ABD'de Çocuklara "Noel Baba Gerçek Değil" Diyen Genç Adam Gözaltına Alındı

ABD basınındaki haberlere göre, Teksas'da yaşayan 31 yaşındaki Aaron Urbanski isimli kişi, bir kilisede düzenlenen "Noel Baba ile kahvaltı" etkinliğini protesto etti. Kilisenin önündeki çocuklara "Noel Baba gerçek değil" diyen Urbanski, polis tarafından gözaltına alındı.

KİLİSEYE GELEN AİLELERİ RAHATSIZ ETTİ

Polis yetkilileri ise Aaron Urbanski'nin kilisenin önünden ayrılmayı reddettiği ve kiliseye gelen aileleri rahatsız ettiği için gözaltına alındığını belirtti.

NOEL BABA'NIN GERÇEK OLMADIĞINI SÖYLEYEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ

New Jersey eyaletinde geçen hafta bir öğretmenin görevine, öğrencilerine Noel Baba'nın gerçek olmadığını söylediği gerekçesi ile son verilmişti.