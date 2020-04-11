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Çocuklara oyuncak dağıtıldı

Kilis'te, Din görevlileri tarafından çocuklara oyuncak dağıtılarak çocuklara sevindirdi.

11.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:45
Çocuklara oyuncak dağıtıldı
Kilis 'te, Din görevlileri tarafından çocuklara oyuncak dağıtılarak çocuklara sevindirdi.

Kilis İl Müftülüğü tarafından sadece 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hastalar değil, evden çıkamayan çocukları da unutulmadı. Din görevlileri kapıları rast gele çalarak, evde bulunan çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Çocukların sevinci gözlerinden okunurken, bu tor sosyal faaliyetlerin devam edeceği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Kilis, Yaşam
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