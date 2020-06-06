Çocuklara özel "açık hava sineması" etkinliği

Süleymanpaşa Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen çocuklar için "açık hava sineması" etkinliği düzenlendi.

06.06.2020 22:48 | Son Güncelleme: 06.06.2020 22:53
Süleymanpaşa Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen çocuklar için "açık hava sineması" etkinliği düzenlendi.
Sahil dolgu alandaki etkinliğe araçlarıyla katılan aileler, girişte kuyruk oluşturdu. Filmin sesinin kapalı devre radyo sistemiyle dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen çocuklara ve ailelerine Belediye ekiplerince patlamış mısır ikramında bulunuldu.
Ücretsiz etkinlikte "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" adlı film izlendi.
Etkinlikte konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çocukların bu zor günlerde eğlenceli vakit geçirmeleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Yüksel, "Çocuklar bu süreçte evlerde kalmaktan sıkıldı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çocuklarımız haftada 2 gün dışarı çıkabiliyor. Salgın konusunda milletimiz duyarlı olmaya devam ederse bu süreci hep birlikte atlatacağız." dedi. Çocuklara özel ’açık hava sineması’ etkinliği

Kaynak: AA

Etiketler: Süleymanpaşa, Güncel, Haber

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