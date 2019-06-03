Çocuklara "Sürücü seyahat karnesi" dağıtıldı

İçişleri Bakanlığınca, "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" sloganıyla başlatılan proje kapsamında araçlardaki çocuklara trafik karnelerini verildi. Bafra
Emniyet Müdür Vekili Murat Öner
, yol kontrol uygulama noktalarını ziyaret ederek, sürücüleri emniyet kemerlerini takması konusunda ikaz etti.
İlçe Jandarma
Komutanlığı trafik tim ve motorize ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü
Trafik Şube Amirliği ekipleri, bayram boyunca denetimlerini sürdürecek.
Uygulamalar sırasında durdurulan araçlardaki çocuklara da sürücü seyahat karnesi veriliyor.
Bafra İmam Hatip Lisesi önünde yapılan uygulamaya Bafra Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan
Erbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın
, İlçe Müftüsü Necmettin Kayar da katıldı.
Kaynak: AA
Murat Öner
, Jandarma
, Bafra
, Güncel