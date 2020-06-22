Çocuklara süt dağıtımı devam ediyor

Çankaya Belediyesi, sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi 2 bin 332 ailenin 0-6 yaş çocukları için başlattığı süt dağıtımına devam ediyor.

Çocuklara süt dağıtımı devam ediyor
22.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:16
Çankaya Belediyesi, sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi 2 bin 332 ailenin 0-6 yaş çocukları için başlattığı süt dağıtımına devam ediyor. Belediye, muhtarlıklar aracılığıyla 38 mahallede günlük süt dağıtımı yaptı.

Korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ilçe sakinlerine yardım elini uzatan ve ihtiyaçlarını karşılayan Çankaya Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına süt yardımında bulunuyor. Sosyal belediyecilik anlayışının örneklerini hizmetleriyle gösteren Çankaya Belediyesi, 0-6 yaş arası çocuklara günlük süt dağıtımını sürdürüyor. Çankaya Belediyesinin belirlediği ve belediyeden sosyal yardım alan vatandaşların çocukları için süt dağıtımı 38 mahallede gerçekleştirildi.

Çocuklar sağlıkla büyüsün

Çankaya Belediyesi olarak hiçbir vatandaşın kendisini yalnız hissetmeyeceği anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Pandemi süreciyle birlikte ekonomik sıkıntıya düşen çok sayıda aileye imkanlarımız ölçüsünde gıda kolisi ve temizlik malzemesi desteğinde bulunduk. Bu süreçte vatandaşlarımızın 0-6 yaş arası çocuklarını da düşünerek süt dağıtımına başladık. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için gerekli olan süt ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. 38 mahalle muhtarlığımız aracılığıyla yaptığımız süt dağıtımında 2 bin 332 ailemize destek olduk" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Pandemi Sosyal Destek, Çankaya Belediyesi, Koronavirüs, Çankaya, Güncel, Haber

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