Çocuklara Unutulmaya Yüz Tutan Oyunlar Oynatıldı

Ortaca
ilçesinde, Kent Konseyi
Çocuk Meclisi tarafından "Ortaca'nın çocukları oyun oynuyor" etkinliği düzenlendi. Ortaca Belediyesi
Kültür Park'taki etkinlikte, 50 çocuk, sek sek, istop, çuval yarışı, kaşıkla yumurta taşıma, mendil kapmaca, yerden yüksek, halat çekme, aç kapıyı bezirganbaşı, yağ satarım bal satarım ve körebe gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynadı. Yetişkinler de çocukların oyunlarına katılarak, renkli görüntüler oluşturdu.
Ortaca Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin çocukların kendilerini göstermelerine imkan tanıma amacıyla düzenlendiğini söyledi.
Sokak oyunlarıyla büyüyen çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin, bilgisayar oyunları oynayan çocuklara göre daha iyi olduğuna işaret eden Türk, sokak oyunlarının paylaşım duygularını da güçlendirdiğini dile getirdi.
Türk, bu tür etkinliklerle çocukların evlerine kapanmalarını önlemeyi amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu oyunlar çocuklarımızın sosyalleşmesine, bir araya gelerek birlikte iş yapmanın zevkini ve tecrübesini kazanmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca spor yapmalarını sağlamış oluyoruz. Çocuklar burada fark etmeden zihinlerini kullanıyorlar. Bu oyunların yaygınlaştırılıp çocuklara tanıtılmasının çok büyük bir önemi var."
16 Aralık 2018 Pazar 16:36