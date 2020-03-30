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Çocuklara uzaktan karikatür eğitimi

Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitimin gündeme geldiği şu günlerde Nilüfer Belediyesi'nin çocuk ve gençlere yönelik karikatür atölyesi devam ediyor.

30.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:01
Çocuklara uzaktan karikatür eğitimi
Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitimin gündeme geldiği şu günlerde Nilüfer Belediyesi'nin çocuk ve gençlere yönelik karikatür atölyesi devam ediyor. Beşevler Gençlik Merkezi Karikatür Atölyesi kursiyerleri, artık cep telefonlarıyla uzaktan derslerine devam ediyor.

WhatsApp üzerinden bir grup oluşturarak o günkü dersin içeriğini yazan karikatürist Mehmet Kahraman, velilerin de dahil edildiği bu grupta dersin konusuyla ilgili görseller, videolar paylaşıyor ve ardından öğrenciler karikatür çalışmalarına başlıyor. Çalışma tamamlanınca yaptıkları karikatürleri yine WhatsApp üzerinden grupla paylaşan öğrenciler, uzaktan eğitimle sürdürdükleri son atölye çalışmalarında bütün dünyanın gündemini oluşturan koronavirüs konusu üzerinde çalıştılar.

Herkesin korkulu rüyası olan korona virüsü hakkında karikatürler çizen çocuklar, birbirinden farklı çalışmalar ortaya çıkardı. Bütün bu çalışmaları velilerin de görmesi için grubun sosyal medya hesaplarından da paylaşan eğitmen Mehmet Kahraman, 25. Nehar Tüblek Karikatür Yarışması'nda Gençler ve Çocuklar Kategorisinde Başarı Ödülü kazanan; Adahan Erödcü, Ayşen Çelebi, Bora Kılıç, Can Atay, Demir Tırpan, İnanç Efe Çınar, Mete İlhanlar ve Serdar Kaya'nın da bu atölyenin öğrencisi olduğunu ve öğrencilerinin başarısıyla gurur duyduğunu söyledi. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: nilüfer belediyesi, Koronavirüs, Güncel
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