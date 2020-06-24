Çocuklara yankesicilik yaptırdıkları iddia edilen 7 zanlı yakalandı

İzmir'de, akrabaları olan çocuklara farklı kentlerde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptırdıkları öne sürülen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

24.06.2020 10:16 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:22
İzmir'de, akrabaları olan çocuklara farklı kentlerde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptırdıkları öne sürülen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çocukları kullanarak yankesicilik yaptıkları öne sürülen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, N.Y. (32), H.Y. (26) ve E.Ö'nün (33) akrabaları olan ve yaşları 18 yaşından küçük çocuklara İzmir ve İstanbul'da yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptırdıklarını belirledi.
Çocukların çaldığı telefonları, telefon alım satım işi yapan A.Ç. (25) ve O.Ç'nin (19) satın aldığını belirleyen polis ekipleri, buradan alınan paralardan bir miktarının harçlık olarak çocuklara verildiğini, diğer gelirin ise şüphelilerce paylaşıldığını tespit etti.
Örgütlü şekilde yankesicilik yapan şüphelilerin elebaşının N.Y. olduğunu saptayan ekipler, eş zamanlı 11 adrese düzenlediği operasyonda, E.Ö. (33), A.Ç. (25), O.Ç. (19), N.G. (29), H.Y. (25), N.Y. (32), B.E'yi (21) gözaltına aldı.
Çalıntı 12 telefon bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i hırsızlık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çocuklara yankesicilik yaptırdıkları iddia edilen 7 zanlı yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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