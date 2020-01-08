Haberler » Güncel » Çocuklara yardım için Nepal'e yürüyor - Haber

Çocuklara yardım için Nepal'e yürüyor

Nepal'deki yardıma muhtaç çocuklara yardım maksadıyla İngiltere'den yürümeye başlayan 73 yaşındaki eski maratoncu Rosie Swale Pope, Yalova'nın Altınova ilçesine ulaştı.

08.01.2020 18:13 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:18Çocuklara yardım için Nepal'e yürüyor
'deki yardıma muhtaç çocuklara yardım maksadıyla 'den yürümeye başlayan 73 yaşındaki eski maratoncu Rosie Swale Pope, 'nın ilçesine ulaştı.

İngiltere'den Nepal'e kadar yürüyerek, Nepal'deki çocukların durumuna dikkat çekmek ve yardımcı olmayı amaçlayan İngiliz yazar, gezgin ve maraton koşucusu 73 yaşındaki Rosie Swale Pope Yalova'nın Altınova ilçesine ulaştı. Pope geceyi Altınova ilçesindeki bir otelde geçirdikten sonra yoluna devam etti. Yalova üzerinden geçen eski maratoncu Bursa'ya ulaşıp burada konaklayacak. Pope Nepal'in Katmandu şehrine kadar 6 bin millik bir yolu kat edecek. Rosie Swale Pope Phase Worldwide'ı desteklemek için Brighton'dan Nepal'deki Katmandu'ya kadar 6 bin mil yürümek için yola çıktı. 73 yaşındaki maratoncunun yolculuğu kendisine ait web sitesinden uydu aracılığı ile an be an takip edilebiliyor. - YALOVA

İngiltere, Altınova, Yalova, Nepal, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:38  Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn: "Japonya'daki soruşturmada baskıya maruz kaldım" - Haber
18:38  Osmaniye'de DEAŞ'lı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı - Haber
18:36  ÇAVUŞOĞLU VE LAVROV'DAN ORTAK BASIN TOPLANTISI - Haber
18:35  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den ABD ve İran'a itidal ve sağduyu çağrısı - Haber
18:35  AB Konseyi Başkanı Michel, Libya Başbakanı al-Sarraj ile görüştü - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
8.01.2020 18:44:47