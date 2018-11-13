Çocuklara Yeni Eğitim Yuvası

Başkan Akpınar "Dolu dolu 4,5 yıl geçirdik ve en çok da çocuklara yatırım yaptık. Anaokulu sayımızı 7'ye çıkardık" dedi.

TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

Karşıyaka Belediyesi'nin Mavişehir'de yapımını tamamladığı Karşıyaka'nın Filizleri- Mavibahçe Anaokulu, törenle hizmete açıldı. Açılış törenine; Belediye Başkanı Hüseyin Mutla Akpınar ve eşi Zehra Akpınar'ın yanı sıra, Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi Yatırımcısı Selami Özel, yönetim kurulu üyeleri, eski milletvekili Kemal Vatan, meclis üyeleri ve muhtarlar, destekçiler, veliler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende, anaokulunun minik öğrencileri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında hazırladıkları gösterileri sundu.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK KENT

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Karşıyakamızın Filizlerine yeni bir anaokulu daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dolu dolu bir 4,5 yıl geçirdik ve en çok da çocuklara yatırım yaptık. Anaokulu sayımızı 7'ye çıkardık. Kente yatırım yapan iş insanlarının, kamunun bu tür projelerine destek vermesi, imece kültürünü yansıtarak kente değer kazandırması çok önemli ve kıymetli. Anaokulu ile birlikte, Mavişehir Muhtarlık Binası'nı da açmış olduk. Türkiye'de imece kültürünün en önemli örneği Karşıyaka'dır. Bunu bir kez daha gösterdik. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

EĞİTİME VERİLEN DESTEK BİZİ ETKİLEDİ

Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi Yatırımcısı Selami Özel "Karşıyaka Belediyesi'nin ve değerli Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar'ın eğitime ve öğrencilere verdiği destekler bizleri çok etkiledi. Biz de bu anaokuluna katkı sunarak kendilerinin çok değerli çabalarına destek olalım istedik. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Mavişehir Mahalle Muhtarı Gürol Küçükgörür de hem anaokulu hem de muhtarlık binasının yapımını sağlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'a, Mavibahçe AVM'ye ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

DOĞA DOSTU BİNA!

Mavişehir Anaokulu, 2 bin 860 metrekare alan üzerine kuruldu. 2 katlı eğitim kurumunda; modern sınıflar, 510 metrekare açık ve 70 metrekare kapalı oyun alanı, 15'er kişilik uyku odaları oluşturuldu. 140 öğrenci kapasiteli tesiste, idari kısımların yanı sıra yemekhane de yapıldı. Her iki kat da engelli erişimine uygun hale getirildi. Karşıyaka Belediyesi, proje alanındaki ağaçlara zarar vermemek için, mimari proje üzerinde oynama yaparak, alandaki ağaçları korudu.