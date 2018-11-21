Çocuklara Yönelik Kur'an Kursu ve Kreş Açıldı

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:41



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:41

Manyas ilçesinde hayırsever vatandaşların bağışladığı arsa üzerine yapılan 4-6 yaş çocuklara yönelik Kur'an kursu ve kreşin açılışı yapıldı.Manyas'ta arsası Musa, İsa ve Mustafa Koyuncu kardeşler tarafından bağışlanan Manyaslılar Vakfı tarafından inşaatına başlanan ve hayırseverlerin de katkılarıyla tamamlanan 4-6 yaş çocuklara yönelik Kur'an kursu ve kreşin açılışı yapıldı.Dört katlı olarak yapılan binanın iki katı Kur'an kursu ve kreş olarak kullanılacağını diğer iki katın ise ev olarak kiraya verileceğini açıklayan Manyaslılar vakfı Başkanı İrfan Aydın, binanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Kur'an kursu ve kreşin Türkiye Diyanet Vakfına devredildiğini söyleyen Aydın, kurs ve kreşte faaliyetlerin kısa sürede başlayacağını söyledi. Kur'an kursu ve kreş Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, İlçe Müftüsü Fehmi Aydınlı ve Manyaslılar Vakfı Başkanı İrfan Aydın tarafından dualar eşliğinde açıldı. - BALIKESİR