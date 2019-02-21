"Çocuklarda Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite" Semineri

Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zeki Ulufer, Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Karaaslan, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Bekir Erol, Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten ve çok sayıda öğretmen katıldı. Sinevizyon eşliğinde bilgiler aktaran Psikiyatrist Zeynep Elyas Kaya, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve alınacak önlemler başta olmak üzere birçok konu hakkında detaylıca bilgi verdi.

"YARAMAZLIK YAPAN HER ÇOCUK HİPERAKTİF DEĞİLDİR"

Dikkat eksikliğinin çocuklarda çok sık görüldüğünü ve durumun doğru teşhis edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Psikiyatrist Kaya açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Çocuklarımızda hiperaktivite ve dikkat eksikliği ciddi bir durumdur. Bu konularda öğretmenin tutumu nasıl olmalı, aileye nasıl rehberlik etmeli sorularına ortak fikir alışverişinde bulunarak yaklaşmalıyız. Dikkat eksikliği çok sık görülen bir durumdur ve çocuklarda %3-9 aralığında görülür. Bu alanın tartışmaya açılması farklı disiplinlerin bu konuda fikir alışverişinde bulunmasının çözüm konusunda çok önemli katkıları olacaktır. Bizler bu durumu psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenimiz, psikologlarımız, bu alanda çalışan hekim arkadaşlarımız, sosyal çalışmacılarımız ve sosyologlarımız ile birlikte ortak bir yaklaşımla ele almalıyız. Ruh sağlığını bir bütün olarak ortak bir şekilde sorgulamadığımız müddetçe çocuklara faydamız dokunmayacaktır ve bu durum bizlerin dört ayaklı bir sandalyeyi tek ayak ile ayakta tutmaya çalışmamız kadar başarılı olacaktır. Konuya çözüm bulmak için çocuğun yaş faktörünü göz önünde bulundurarak ve ailesi ile birlikte incelemek gerekir. Öğretmeninin fikrini sormak ve çocukların kardeşleri, akranları ve okul arkadaşlarıyla birlikte nasıl vakit geçirdiğini inceleyerek değerlendirmek gerekir. Evde akıllı okulda kurallara uymayan bir çocuk için hiperaktivite bozukluğu var diyemeyiz. Çocuğun bu farklı tavırlarında anne-baba faktörü ve okul yönetiminin nasıl tutum sergilediğine bakmak gerekir; çünkü hiperaktivite bozukluğu olan bir çocuk kendisini hem evde hem komşuda hem de okulda kontrol edemez" dedi.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zeki Ulufer ise Psikiyatrist Zeynep Elyas Kaya'nın anlattıklarının kendilerine çok katkı sunduğunu ve bu çocuklarımızın topluma mutlaka kazandırılması gerektiğini kaydetti. Hiperaktivite ve dikkat ekdikliği olan çocukların topluma kazandırılması konusunda her zaman çalışmalar yapacaklarını belirten Ulufer, konuya duyarlı yaklaşan bütün aile ve eğitimcilere teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler