Çocuklarda Diyabete Dikkat!

14 Kasım Dünya Diyabet Gününde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şimşek, 2018 yılı Dünya Diyabet Gününün konusunun "Diyabet ve Aile" olarak belirlendiğini söyledi. Dünya genelinde düzenlenen etkinliklerle diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık yaratmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri desteklemenin amaçlandığını belirten Prof. Dr. Şimşek, ''Özellikle çocuklarda diyabet olmaz dememeliyiz ve aile bireylerimizi diyabet konusunda uyarmalıyız. Eğer çocuklarımız çok su içiyor, çok idrar yapıyor ve çok yemek yemesine rağmen zayıflıyorsa Tip 1 Diyabet olabilir. Bu durumda ailelerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını öneriyoruz. Erken tanı ile çocuklarımızı birçok komplikasyondan koruyabiliriz. Farkındalığın artmasını istediğimiz ikinci konu ise; okula giden Tip 1 diyabetli çocuklarımız. Bu çocuklarımıza okulda kan şekerleri düştüğünde veya yükseldiğinde yardımcı olunması gerekiyor. Tip 1 Diyabet, spor yapmaya engel değil. Ayrıca bu hastalığın bulaşıcı olmadığını topluma, öğretmenlere, öğrencilere ve hastalığa yakalanan çocuklarımızın arkadaşlarına anlatmalıyız" şeklinde konuştu.

EGE ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ GİRİŞ KAPISI MAVİ RENKLE IŞIKLANDIRILDI

Dünyadaki pek çok şehirde belirlenen binaların diyabet hastalığına dikkat çekmek için 14 Kasım'da, mavi ışıkla aydınlatıldığını belirten Prof. Dr. Şimşek, "Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak da bu konudaki duyarlılığa ortak olarak ana giriş kapımızın mavi olmasını sağladı. Kendisine diyabet farkındalığına verdiği destek için teşekkür ediyoruz" dedi.

Diyabet hastalarına 1921 yılında insülini bularak yaşamlarını armağan eden Kanadalı Doktor Frederick Banting'in doğum günü olan 14 Kasım, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 2007'den itibarenresmi olarak "Dünya Diyabet Günü" olarak tanındı. Dünya Diyabet Gününün sembolü ise yaşam ve sağlık döngüsünü temsil eden 'Mavi Halka' olarak belirlendi. 'Mavi Halka', yaşam ve sağlık döngüsünü, mavi renk ise gökyüzünün ve Birleşmiş Milletlerin rengini sembolize ediyor. Geçtiğimiz hafta organ bağışı haftası nedeniyle yeşil renkle ışıklandırılan Ege Üniversitesi Yerleşkesi giriş kapısı bu kez diyabet farkındalığı için mavi renkle ışıklandırıldı.