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Çocuklarda istismar ve korunma yolları anlatıldı

Bartın Üniversitesi Psikoloji Kulübü tarafından düzenlenen seminerde çocuk istismarına dair konular ele alındı.

31.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:49 Çocuklarda istismar ve korunma yolları anlatıldı
Bartın Üniversitesi Psikoloji Kulübü tarafından düzenlenen seminerde çocuk istismarına dair konular ele alındı.

Bartın Üniversitesi Psikoloji Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik, Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 'Çocuklarda İstismar ve Korunma Yolları' konulu bir konuşma yapan Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Muazzez Aytemür, istismar konusunda farkındalığa dikkat çekti.

Aytemür, "Ne yazık ki çocuk istismarı konusu ülke gündemimizde sıkça yer almaktadır. Bazen bilinçli, bazen ise kültürel kodların yanlış yorumlanmaları yüzünden çocuklar kötü muameleye maruz kalmaktadır. Burada en büyük görev ailelere düşmekle birlikte toplumun her tabakasından insanların konu hakkında bilinçlendirilmesi, eğitilmesi gerekmektedir. Özellikle psikoloji eğitimi alan öğrencilerimiz bu konuda kilit rol oynayacaklardır" ifadelerini kullandı.

Katılımcılara kötü muamele çeşitleri, müdahale yöntemlerine dair bilgiler veren Aytemür, ebeveynlerin çocuklarına ihtiyaç duydukları sevgi ve saygıyı göstermeleri gerektiğini ve çevrede bu konuda zorluk yaşayan ebeveynlere yardım edilmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinlik günün anısına hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Kutlubey, Güncel

Kaynak: İHA

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