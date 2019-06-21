Çocuklarda kusmayı basite almayın

Kusma; bebek ve daha büyük yaştaki çocuklarda, birçok hastalığın seyri sırasında ortaya çıkabilen ortak bir bulgudur. Beslenmeyle ilgili olarak çıkarmalar önemli olmayabilse de, ısrarlı kusmaların nedeni mutlaka araştırılmalıdır.

Özel Hayat Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Doğruyol, kusmanın sadece mide – bağırsak sistemi hastalıklarının bir bulgusu olmadığını; çocukların idrar yolları, merkez sinir sistemi (beyin), kulak burun boğaz iltihapları ve akciğer enfeksiyonları sırasında da kustuklarını söyledi.

Yatar pozisyondayken ağız kenarından, mide içeriğiniz eforsuz bir şekilde dışarı gelmesine 'reflü' denildiğini söyleyen Prof. Dr. Doğruyol, yemek borusu ile mide bileşkeninin birleşim yerini açıp, kapayan faktörler arasında dengenin bozulmasıyla ortaya çıkan bu rahatsızlığın, genellikle fizyolojik olduğunu ve bu mekanizmaların düzeltilmesiyle kendiliğinden geçtiğini, ancak bazen ciddi rahatsızlıklara ve yeni doğanlarda ani ölümlere bile yol açabileceğine dikkat çekti.

BU BULGULARA DİKKAT

Özel Hayat Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Doğruyol, "Reflü hatalığı genel olarak çocuğun sinir dokusunun gelişmesine paralel olarak yavaş yavaş düzelir. Tüm süreç genellikle çocuğun ayağa kalkması ve yürümesine kadar sürer. Ancak bu çocukların bir kısmı bütün tedbirlere ve tıbbi tedaviye rağmen düzelmez. Çocukların kilo almalarında problem olması, morarmış olarak uykularından ağlayarak uyanmaları, sık sık akciğer enfeksiyonu geçirmeleri, göğüste yanma bulguları, mide kanaması, ses kısıklığı ve üst solunum yolu enfeksiyonu gibi bulgular dikkate alınmalıdır. Tedavi olmamış reflü hastalığında tıbbi seyrine bakıldığında, hastalığın beşte biri ölümle sonlanır. Bu yüzden belirtilen bulgulara dikkat edilmeli ve geç olmadan tedaviye başlanılmalıdır" dedi.

Hastaların belli bir evreden sonra artık cerrahi olarak tedavi edilmeleri gerektiğini vurgulayan Doğruyol, bu hastalığın cerrahi tedavisinde en uygun yöntemin kapalı cerrahi (laporoskopik tedavi) olduğunu ifade etti.