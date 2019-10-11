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Çocuklardan, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe videolu destek

Çocuklardan, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe videolu destekTUNCELİ - Tunceli'den çocuklar çektikleri video ile Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere selam gönderip dua etti.

11.10.2019 11:13
Çocuklardan, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe videolu destek
TUNCELİ - Tunceli'den çocuklar çektikleri video ile Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere selam gönderip dua etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Tunceli'deki çocuklardan geldi. Çocuklar, harekata katılan kahraman Mehmetçikler için kamera karşısına geçip videolu mesaj çekti. Çocuklar, Mehmetçiğe selam gönderirken, onlar için dua etti.
AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videolu mesajlar ise kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Çocuklardan, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe videolu destek

Barış Pınarı Harekatı, Tunceli, Yerel

Kaynak: İHA

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