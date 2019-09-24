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Çocuklardan Başkan Asya'ya sevgi seli

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, üstyapı çalışmalarını incelemeleri sırasında çocukların sevgi gösterisiyle karşılaştı.

24.09.2019 09:43Çocuklardan Başkan Asya'ya sevgi seli
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, üstyapı çalışmalarını incelemeleri sırasında çocukların sevgi gösterisiyle karşılaştı.

Göreve geldiği günden beri hep halkla iç içe olan ve bu yönüyle herkesin takdirini kazanan Başkan Asya'ya çocuklar yoğun sevgi besliyor. Gittiği her yerde çocukların sevgi seli ile karşılaşan Başkan Asya, onlarla yakından ilgilenerek hayata dair tavsiyelerde bulunuyor. Son olarak Hürriyet Mahallesi'ndeki yol çalışmalarını inceleyen Başkan Asya, bu sırada kendisini çevreleyen çocuklarla bir süre vakit geçirdi.

Çocukların sevgisinin çok değerli olduğuna ve onlara her zaman vakit ayırmak gerektiğine dikkat çeken Başkan Asya, "Hizmetlerimizin temelinde geleceğimiz olan çocuklarımız var. Gece gündüz demeden ilimizin dört bir köşesine hizmet etmeye çalışıyoruz. Her gittiğimiz yerde çocuklarımızın isteklerini de göz önüne alıyoruz. Onlara daha güzel yarınlar bırakmak için gayret ediyoruz. Çocuklarımızın bu güler yüzlerinin hep daim olması için hizmet üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MUŞ

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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