Çocuklardan çevre temizliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı personel ile Akdeniz ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, Narlıkuyu'da piknik alanındaki çöpleri temizledi.



Büyükşehir Belediyesi personeli ellerindeki çöp poşetleriyle gruplar halinde alana yayılan öğrencilere rehberlik etti. Çevre temizliğinde erken yaşlarda duyarlılık oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, kendilerine ve gelecek nesillere tertemiz bir kent inşa etme hassasiyeti taşıyan çocuklarla el ele verdi. Mersin'in merkezinden yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Narlıkuyu'ya giderek kolları sıvayan öğrenciler, gördükleri manzara karşısında ise şaşkınlık yaşadı. Öğretmenlerden İbrahim Turhan, öğrencileriyle birlikte katıldıkları çevre temizliği çalışmasıyla çevresel konularda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirterek, "İnsanlarımız gittikleri yerlere sanki bir daha geri dönmeyecekmiş gibi atıklarını, pisliklerini, çöplerini bırakıp gidiyor. Çok yanlış bir davranış. Çünkü bu ülke bizim, gelecek bizim. Bu konuda duyarlılık oluşturmak için de böyle bir etkinlik yaptık" dedi.



Çocuklarda çevresel duyarlılığı oluşturmak amacıyla sundukları olanaklar için Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür eden Turhan, "Büyükşehir Belediyesi personeliyle beraber geldik ve ilk geldiğimizde çok kirliydi, şu an doğayı temizledik. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Öğrencilerden Havin Elçin ise ilk karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştüklerini kaydederek, "Buraya insanların dağıttığı çöpleri toplamak ve çevreyi korumak için geldik. Geleceğimiz ve bizden sonraki nesillerin geleceği için çöpleri topladık. Geldiğimizde çok korkunç bir yerdi, çok şaşırdık. Burada aklınıza gelebilecek her şey vardı. Şu an geldiğimiz andan daha iyi" şeklinde konuştu.



Mehmet Zeki Güner de "Çöpleri topladık. Çevreyi temizlemek amacıyla buraya geldik. Çöpleri temizlemezsek, gelecek nesillere güzel bir yer bırakamayız. Onlar için biz önceden hazırlık yaptık. İnsanları, çöpleri çöp kutusuna, geri dönüşümleri de geri dönüşüme atmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA