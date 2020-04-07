Çocuklardan Dünya Sağlık Günü'nde 'Evde Kal' çağrısı
Bağcılar Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu 1-G sınıfı öğrencileri hazırladıkları video ile 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nde sağlık çalışanlarına anlamlı bir destekte bulunarak vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
07.04.2020 22:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:34
Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerle okullar kapatılmış ve çocuklar evden eğitim almaya başlamıştı. Bağcılar Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu İlkokulu 1-G sınıfı öğrencileri öğretmenlerinin organize etmesiyle 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kapsamında sağlıkçılara destek ve moral olmak için bir video hazırladı. Video da kartondan yaptıkları çiçeklerle sağlıkçılara teşekkür eden çocuklar, vatandaşlara ise 'Evde Kal' çağrısı yaptı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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