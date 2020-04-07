Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çocuklardan Dünya Sağlık Gününde 'Evde Kal' çağrısı

Çocuklardan Dünya Sağlık Gününde 'Evde Kal' çağrısı 1. Sınıf öğrencilerinden Dünya Sağlık Gününde sağlık çalışanlarına destek Bağcılar Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu 1-G sınıfı öğrencileri hazırladıkları video ile 7 Nisan Dünya Sağlık Gününde sağlık çalışanlarına anlamlı bir destekte...

07.04.2020 22:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:47
Çocuklardan Dünya Sağlık Gününde 'Evde Kal' çağrısı
1. Sınıf öğrencilerinden Dünya Sağlık Gününde sağlık çalışanlarına destek
İSTANBUL - Bağcılar Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu 1-G sınıfı öğrencileri hazırladıkları video ile 7 Nisan Dünya Sağlık Gününde sağlık çalışanlarına anlamlı bir destekte bulunarak, vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerle okullar kapatılmış ve çocuklar evden eğitim almaya başlamıştı. Bağcılar Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu İlkokulu 1-G sınıfı öğrencileri öğretmenlerinin organize etmesiyle 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kapsamında sağlıkçılara destek ve moral olmak için bir video hazırladı. Video da kartondan yaptıkları çiçeklerle sağlıkçılara teşekkür eden çocuklar, vatandaşlara ise 'Evde Kal' çağrısı yaptı. Çocuklardan Dünya Sağlık Gününde ’Evde Kal’ çağrısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bağcılar, Evde Kal, Genel

Haberin Videosu :

Çocuklardan Dünya Sağlık Gününde 'Evde Kal' çağrısı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Çocuklardan Dünya Sağlık Gününde 'Evde Kal' çağrısı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Yarbay olduğunu iddia eden kişi polise hakaret etti: Ederin kaç para? Haberler
Yarbay olduğunu iddia eden kişi polise hakaret etti: Ederin kaç para?
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu Haberler
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Dünyaca ünlü profesör Merkel’e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti Haberler
Dünyaca ünlü profesör Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ’ye yüklendi Haberler
Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ'ye yüklendi
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
İmamoğlu, Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal’a destek verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haberler
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu Haberler
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu

Son Dakika genel Haberleri

23:48: Apartta kız öğrencilerle tartışan işletmeci: "Yaptıkları çok büyük bir karalama" - Haberler 23:47: 3 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü - Haberler 23:39: Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı - Haberler 23:39: Polis helikopteri, doğum yapan kanamalı hasta için gece uçtu - Haberler 23:36: Korona virüse karşı aldığı önlemle gülümsetti - Haberler 23:10: Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para? 22:50: Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu - Haberler 21:56: İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi - Haberler 21:16: İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı - Haberler 20:40: Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi - Haberler 20:25: Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası