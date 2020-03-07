Çocuklardan, 'en çok neyi merak ediyorsun?' sorusuna renkli cevaplar

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 'Eğitim ya da Eğitim' dergisinde çocukların, 'En çok neyi merak ediyorsun?' sorusuna verdikleri cevaplar, renkli dünyalarını yansıttı.

MEB'in 'Eğitim ya da Eğitim' dergisinin merak konusuna ayrılan ikinci sayısında çocuklara 'En çok neyi merak ediyorsun?' sorusu yöneltildi ve çocuklardan gelen birbirinden ilginç yanıtlara dergide yer verildi. Çocukların renkli dünyalarını yansıtan cevaplardan bazıları şöyle:

"İnsanların ismi nereden geliyor? İlk at süren kişi kim? İlk bal yiyen kişi kim? Uçlu kalemi kim buldu? Ben küçükken nasıl biriydim? Domino taşları neden yapılıyor? İlk tohumu kim buldu, hayvanların adını kim buldu? Acaba dünyaya nasıl ve ne yaparak katkıda bulunabilirim? Acaba görme engelliler gibi anne ve babamı görememek nasıl bir şey? Gelecekte dünya nasıl olacak? Neden çoğu insan acımasız? Arabalar nasıl yapılıyor? Hayvanlar canlı olduğu halde neden konuşmuyor?"

Dergide ayrıca, eğitim meseleleri kültür, sağlık, sanat, spor gibi hayatın tüm bileşenleriyle tanımlanıp irdeleniyor. Çözüm önerilerinin tartışıldığı, iyi örneklerin yakından incelendiği, dünyanın eğitim gündeminin takip edildiği bir platform olarak hizmet veren dergi, 2 aylık sürelerle yayımlanıyor. Dergi tüm okulların öğretmen odalarının yanı sıra, kitap ve dergi satış noktalarında da bulunuyor.